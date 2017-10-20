Rostelecom Cup. Пары. Столбова и Климов, Тарасова и Морозов, Астахова и Рогонов покажут короткие программы

Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях спортивных пар представят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Пары

Начало короткой программы — 18.30 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Сумире Суто — Франсис Будро Оде (Япония)

2. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США)

3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)

4. Кристина Астахова — Алексей Рогонов (Россия)

Вторая разминка

5. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия)

6. Джулианна Сеген — Чарли Билодо (Канада)

7. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия)

8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве