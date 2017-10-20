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    Rostelecom Cup. Пары. Столбова и Климов, Тарасова и Морозов, Астахова и Рогонов покажут короткие программы

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    Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях спортивных пар представят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

    Гран-при

    1-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва, Россия

    Пары

    Начало короткой программы — 18.30 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

    Первая разминка

    1. Сумире Суто — Франсис Будро Оде (Япония)
    2. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США)
    3.  Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)
    4. Кристина Астахова — Алексей Рогонов (Россия)

    Вторая разминка

    5. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия)
    6. Джулианна Сеген — Чарли Билодо (Канада)
    7. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия)
    8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве

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