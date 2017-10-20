Rostelecom Cup. Пары. Столбова и Климов, Тарасова и Морозов, Астахова и Рогонов покажут короткие программы
Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях спортивных пар представят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов.
Гран-при
1-й этап
Rostelecom Cup
Москва, Россия
Пары
Начало короткой программы — 18.30 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Первая разминка
1. Сумире Суто — Франсис Будро Оде (Япония)
2. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США)
3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)
4. Кристина Астахова — Алексей Рогонов (Россия)
Вторая разминка
5. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия)
6. Джулианна Сеген — Чарли Билодо (Канада)
7. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия)
8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве
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