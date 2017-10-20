«Ростов» заработал 22 млн евро за прошлый сезон в еврокубках, ЦСКА – 17,9 млн

опубликовал информацию по доходам клубов от Лиги чемпионов-2016/17.

, в прошлом году впервые участвовавший в турнире, заработал 20,4 миллиона евро. е одержали одну победу, дважды сыграли вничью и трижды проиграли, заняв третье место в группе. Также «Ростов» заработал 1,6 миллиона за матчи в плей-офф Лиги Европы.

заработал 17,9 миллиона. Москвичи трижды сыграли вничью и трижды проиграли, заняв последнее место в группе.

Больше всех в Лиге чемпионов заработал победитель – . Он получил 81 миллион евро. Всего между клубами, в том числе и не прошедшими квалификацию, было распределено 1,385 миллиарда евро.