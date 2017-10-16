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    Sports.ru

    «Зенит» проиграл, первый титул Шараповой за 2,5 года и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Зенит» потерпел первое поражение в РФПЛ. – 0:1 с тульским «Арсеналом». «Локомотив» тоже оступился – 0:1 в Уфе, а «Ростов» проиграл 4-й матч подряд.

    2. Шарапова выиграла первый титул за 2,5 года. Впереди Кубок Кремля.

    3. СКА проиграл второй раз в сезоне – на этот раз «Ак Барсу» (2:3 ОТ). «Йокерит» обновил свой рекорд, одержав 14-ю победу подряд. Все результаты дня

    4. «Интер» победил в миланском дерби – 3:2. Хет-трик Икарди!

    5. Федерер в 4-й раз в сезоне обыграл Надаля. Роджерс победил в финале «Мастерса» в Шанхае, это его 94-й титул в карьере!

    6. Павлюченкова – тоже молодец: выиграла турнир в Гонконге и завоевала 3-й титул в сезоне.

    7. Шипачев забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче. Другие результаты – здесь.

    8. Месси с женой ждут 3-го ребенка. У пары уже есть двухгодовалый Матео и четырехлетний Тьяго.

    9. Защитник СКА Чудинов перешел в «Авангард». Обменяли на 17-летнего игрока.

    10. Лучший квотербек в истории НФЛ Брэди установил новый рекорд – по победам в регулярном чемпионате. Легенда.

    11. «Енисей» уступил «Сандвикену» (3:4) в финале Кубка мира по хоккею с мячом. А ведь вел 3:1.

    12. Team Liquid выиграла киевский StarLadder - первый турнир сезона в Dota 2. Na’Vi на домашнем турнире заняли 5-6-е место.

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