Rostelecom Cup. Алиев, Коляда, Лазукин, Ханю выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях мужчин представят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Мужчины

Начало короткой программы — 14.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Андрей Лазукин (Россия)

2. Морис Квителашвили (Грузия)

3. Денис Тен (Казахстан)

4. Нам Нгуен (Канада)

5. Грант Хохштайн (США)

6. Миша Ге (Узбекистан)

Вторая разминка

7. Денис Васильев (Латвия)

8. Дмитрий Алиев (Россия)

9. Даниэль Самохин (Израиль)

10. Нэтан Чен (США)

11. Михаил Коляда (Россия)

12. Юдзуру Ханю (Япония)

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве