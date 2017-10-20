Орлов о словах Путина про 8 легионеров в «Зените»: «Станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о словах президента РФ Владимира Путина о ситуации с легионерами в .

Президент подшутил над главой «Зенита» Сергеем Фурсенко, сказав про 8 легионеров в стартовом составе. На матч с «Русенборгом» в старте «Зенита» вновь было 8 иностранцев.

«Послушайте, результат говорит: этот состав «Зенита» – лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со «Спартаком» у «Севильи» было четыре испанца. Евротурниры – это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В «Реале», кажется, два испанца было в игре с «Тоттенхэмом» – да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках – надо покупать классных футболистов.

Предположим, стало по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с «Базелем». А в «Спартаке» кто задает тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.

Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 млн евро, ничья 500 тысяч. Сыграл в группе – еще 16 миллионов. ЦСКА и «Спартак» молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица «нельзя быть немножко беременной». Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.

Кстати, они появляются. Аршавин же вырос и Кержаков. Сейчас – братья Миранчуки, Головин. Это что, не русские ребята? Периодически они будут вырастать – но как часто, вот в чем вопрос.

Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: «Где поддержка детско-юношеского футбола?» Ноги же оттуда растут. А клуб – это ножницы: с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, играя в европейских турнирах, с другой – готовить футболистов. И как это сделать?

Правительство, взгляните на зарплату детского тренера и условия его работы! В регионах получают по 8-12 тысяч, и это дополнительный заработок, надо же как-то сводить концы с концами.

Поэтому тренеры так и относятся к своим обязанностям. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд – нужна государственная поддержка, а ее нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: «Почему так мало русских игроков?».

Худо-бедно в хоккее система подготовки работает, хотя тоже есть проблемы. Но в футболе ее просто нет. РФС не может все настроить, это общественная организация. Должно помочь государство.

У нас 11 новых стадионов и баз для сборных – создайте на их основе футбольные центры! Соберите там лучших тренеров и игроков из региона – по всей стране появятся академии. Нужно использовать этот шанс, ведь дети – будущее нашей жизни», – написал Орлов в своей колонке.

Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»