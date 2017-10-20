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    «Спартак» оштрафован на 33 тысячи евро за баннер и пиротехнику на матче с «Ливерпулем»

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА болельщики

    УЕФА наказал «Спартак» по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1).

    Московский клуб оштрафован на 33 тысячи евро за использование пиротехники, несогласованный баннер, кричалки фанатов, а также блокировку лестничных проходов, что противоречит нормам безопасности.

    В матче с «Ливерпулем» фанаты «Спартака» вывесили баннер «УЕФА – мафия».

    Напомним, ранее «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч евро за поведение болельщиков в матче 1-го тура с «Марибором» (1:1).

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