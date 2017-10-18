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    Sports.ru

    Самая крупная победа «Спартака» в ЛЧ, Шарапова выбыла с Кубка Кремля, Кучеров – лидер гонки бомбардиров НХЛ и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» уничтожил «Севилью» в Лиге чемпионов – 5:1! И это самая крупная победа красно-белых в ЛЧ.

    2. «Ман Сити» разобрался дома с «Наполи» (2:1), «Реал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (1:1). Остальные результаты дня.

    3. Шарапова проиграла первый за 10 лет матч на Кубке Кремля. 46 (!) невынужденных ошибок, но это был 6-й матч Марии за 7 дней. Павлюченкова, увы, тоже проиграла.

    4. Никита Кучеров вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ, набрав 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:5 Б). Голевая серия – уже 7 матчей. Евгений Малкин набрал сразу 4 (1+3) очка в матче с «Рейнджерс» (5:4 ОТ), забив победный гол в овертайме. Первые шайбы в сезоне забросили Александр Радулов, Александр Бурмистров и Павел Бучневич. Все результаты дня.

    5. В НБА «Кливленд» Леброна обыграл «Бостон» Кайри Ирвинга, впервые вышедшего против бывшего клуба – 102:99. 

    6. Италия сыграет со Швецией в стыковых матчах отбора ЧМ. Ждем 10 и 13 ноября.

    7. А Россия 23 марта встретится с Бразилией в Москве. Еще один важный товарищеский матч.

    8. «Йокерит» продлил победную серию до 15 матчей, обыграв «Ак Барс» (3:1). Следующий соперник – СКА, который намучился с «Нефтехимиком» (5:2). Все результаты дня.

    9. «Лестер» уволил Шекспира с поста главного тренера. Ну и?

    10. Первый канал запустил конкурс «Я – комментатор». Победитель прокомментирует матч сборной России.

    Цитата дня«Это лучший «Спартак», который был за время моего руководства клубом». Федун счастлив.

    Еще одна цитата дня«Я очень стремилась сыграть на родине». Шарапова – о поражении на Кубке Кремля.

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