«Зенит» в Лиге Европы-2016/17 заработал более 8 млн евро, «Краснодар» – 7,22 млн, «Спартак» – 220 тысяч

УЕФА сообщил о доходах клубов за выступление в прошлом розыгрыше .

Больше всех заработал , ставший победителем турнира в сезоне-2016/17, обыграв в финале «Аякс» (2:0). Манкунианцы получили 44,5 миллиона евро.

В тройку по доходам вошли (17,7 миллиона) и «Сельта» (16,99 миллиона).

Из российских клубов больше всех заработал – 8,14 миллиона. Далее идут «Краснодар» (7,22 миллиона) и «Ростов» (1,62 миллиона).

Московский , который не смог преодолеть квалификацию, заработал 220 тысяч евро.