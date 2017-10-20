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    «Зенит» в Лиге Европы-2016/17 заработал более 8 млн евро, «Краснодар» – 7,22 млн, «Спартак» – 220 тысяч

    Теги Спартак Зенит Шальке-04 Ростов Манчестер Юнайтед Аякс премьер-лига Англия бундеслига Германия Сельта примера Испания Лига Европы УЕФА бизнес Краснодар

    УЕФА сообщил о доходах клубов за выступление в прошлом розыгрыше Лиги Европы.

    Больше всех заработал «Манчестер Юнайтед», ставший победителем турнира в сезоне-2016/17, обыграв в финале «Аякс» (2:0). Манкунианцы получили 44,5 миллиона евро.

    В тройку по доходам вошли «Шальке» (17,7 миллиона) и «Сельта» (16,99 миллиона).

    Из российских клубов больше всех заработал «Зенит» – 8,14 миллиона. Далее идут «Краснодар» (7,22 миллиона) и «Ростов» (1,62 миллиона).

    Московский «Спартак», который не смог преодолеть квалификацию, заработал 220 тысяч евро.

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