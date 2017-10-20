Rostelecom Cup. Медведева, Радионова, Костнер представят короткие программы

Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях женщин представят Евгения Медведева, Елена Радионова и Валерия Михайлова.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Женщины

Короткая программа

Начало — 20.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Валерия Михайлова (Россия)

2. Анастасия Галустян (Армения)

3. Николь Шотт (Германия)

4. Мэ Беренис Мейте (Франция)

5. Каори Сакамото (Япония)

6. Каролина Костнер (Италия)

Вторая разминка

7. Мэрайя Белл (США)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Елена Радионова (Россия)

10. Элизабет Турсунбаева (Казахстан)

11. Мираи Нагасу (США)

12. Евгения Медведева (Россия)

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве