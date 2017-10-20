Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Rostelecom Cup. Медведева, Радионова, Костнер представят короткие программы

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты Мираи Нагасу сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Казахстана сборная Германии сборная Италии женское катание Rostelecom Cup Елена Радионова Евгения Медведева Мэ Беренис Мейте Элизабет Турсынбаева Каори Сакамото Вакаба Хигучи Николь Шотт Валерия Михайлова Мэрайя Белл Анастасия Галустян сборная Армении

    Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях женщин представят Евгения Медведева, Елена Радионова и Валерия Михайлова.

    Гран-при

    1-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва, Россия

    Женщины

    Короткая программа

    Начало — 20.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

    Первая разминка

    1. Валерия Михайлова (Россия)
    2. Анастасия Галустян (Армения)
    3. Николь Шотт (Германия)
    4. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    5. Каори Сакамото (Япония)
    6. Каролина Костнер (Италия)

    Вторая разминка

    7. Мэрайя Белл (США)
    8. Вакаба Хигучи (Япония)
    9. Елена Радионова (Россия)
    10. Элизабет Турсунбаева (Казахстан)
    11. Мираи Нагасу (США)
    12. Евгения Медведева (Россия)

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться