«Крестовский» подорожал еще на 113,5 млн рублей. Нужно достроить «Приморский парк Победы»

Стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге снова увеличилась.

«Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках исполнения контракта с «Фондом капитального строительства и реконструкции» разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте «Приморский парк Победы» и строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова», – указано на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 113,497 миллиона рублей. Закупка произведена у ООО «Фортис», основанной в 2016 году.

Последний госконтракт, связанный с «Крестовским», был заключен в августе на 4 миллиона рублей и касался экспертизы характеристик материалов стадиона.

В течение 2017 года компания, по данным госзакупок, уже обслужила два контракта «Водоканала» на поставку труб, а также на поставку шпунта для строительства входной группы на стадион в мае 2017 года. Тот контракт был составлен на 330 миллионов рублей.

Изначальный бюджет строительства арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, а с ней сдвигались и сроки сдачи объекта.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в мае 2017 года сообщал, что стоимость стадиона составляет 43 миллиарда рублей.

Еще одно доказательство, что стройка стадиона в Петербурге – позор