НХЛ. Овечкин забил 20-й гол в овертаймах и вышел на первое место в истории лиги, обогнав Ягра
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ) и был назван его первой звездой.
Она стала для него 10-й в сезоне. Российский нападающий возглавляет снайперскую гонку лиги, опережая Никиту Кучерова из «Тампы» на 2 гола.
Кроме того, это был его 20-й гол в овертаймах за карьеру. Таким образом, Овечкин опередил Яромира Ягра и вышел на единоличное первое место в истории НХЛ по этому показателю.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.