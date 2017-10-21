НХЛ. Овечкин забил 20-й гол в овертаймах и вышел на первое место в истории лиги, обогнав Ягра

Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ) и был назван его первой звездой.

Она стала для него 10-й в сезоне. Российский нападающий возглавляет снайперскую гонку лиги, опережая Никиту Кучерова из «Тампы» на 2 гола.

Кроме того, это был его 20-й гол в овертаймах за карьеру. Таким образом, Овечкин опередил Яромира Ягра и вышел на единоличное первое место в истории по этому показателю.

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