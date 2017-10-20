Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2020 года

Команда объявила о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до конца 2020 года.

Голландский гонщик появился в «Формуле-1» в 2014 году, после того, как компания «Ред Булл», отметившая великолепные выступления Макса в «Формуле-3», предложила ему место в «Торо Россо». Через год, в 2016-м, Ферстаппен перешел в главную конюшню австрийского концерна.

За три неполных сезона в «Формуле-1» Ферстаппен провел 56 Гран-при, одержал 2 победы и установил один быстрейший круг.

«Своими действиями «Ред Булл» всегда демонстрировал, что верит в меня: сначала пригласив в свою молодежную программу, когда мне было 16 лет, затем, предоставив мне место в «Формуле-1», несмотря на то, что мне было всего 17, и, наконец, предоставив мне возможность выступать за команду «Ред Булл Рейсинг», о которой я давно мечтал.

Они всегда поддерживали меня и мои стремления, и я знаю, что команда разделяет эти амбиции.

Все в коллективе – от парней и девушек на базе до механиков на трассе – всегда поддерживают меня на 100 процентов. Временами нам очень весело!

Я рад тому, что и дальше буду выступать за «Ред Булл» и с нетерпением жду возможности продолжить работать вместе, чтобы добиться еще больших успехов в ближайшие годы», – сказал Ферстаппен.

«Мы рады, что Макс согласился продлить контракт с «Ред Булл Рейсинг». В прошлом году у нас был феноменальный старт в Испании, и с тех пор Макс только прибавлял.

Победа в Барселоне стала прекрасным моментом, а в прошлом месяце вся команда увидела конец его разочарованиям на победном Гран-при Малайзии.

Он настоящий гонщик, несомненный талант, у которого редкий дар стабильно выступать на высоком уровне. Он трудолюбив и демонстрирует не по годам зрелый подход к пилотажу, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить погоню за чемпионским титулом в «Формуле-1».

Учитывая, что теперь у нас с ним долгосрочные перспективы, наступил лучший момент для того, чтобы начать строить вокруг него команду для достижения наших целей», – заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

У будущего чемпиона «Формулы-1» проблемы