НХЛ. «Детройт» играет с «Вашингтоном», «Флорида» против «Питтсбурга»
В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдет 7 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.30, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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