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    НХЛ. «Детройт» играет с «Вашингтоном», «Флорида» против «Питтсбурга»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Баффало Монреаль Вашингтон Флорида Детройт Ванкувер Миннесота Анахайм Сан-Хосе НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдет 7 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нью-Джерси – Сан-Хосе
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Баффало – Ванкувер
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Детройт – Вашингтон
    Дата проведения
    21 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    Флорида – Питтсбург
    Дата проведения
    21 октября, 02.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Виннипег – Миннесота
    Дата проведения
    21 октября, 03.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Анахайм – Монреаль
    Дата проведения
    21 октября, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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