Поражение ЦСКА в ЛЧ, 100-й гол Месси в еврокубках и другие новости утра

1. ЦСКА проиграл «Базелю» (0:2) в ЛЧ, не нанеся ни одного удара в створ. Акинфеев тащил, но антирекордная серия все равно достигла 42 матчей.

2. Месси забил 100-й гол в еврокубках – «Барселона» разобралась с «Олимпиакосом» (3:1). «Челси» и «Рома» выдали триллер – 3:3 (!), а «Карабах» отобрал очки у «Атлетико» (0:0). Все результаты дня.

3. В спортивной гимнастике скандалы: олимпийская чемпионка Гуцу обвинила в изнасиловании шестикратного победителя Игр Щербо, а американка Мароуни – врача сборной США.

4. Хоккейный ЦСКА разгромил в гостях «Металлург» (7:2). Все результаты игрового дня в КХЛ.

5. Тарасенко набрал 2 очка, забив победный гол в матче с «Чикаго» (5:2). Другие результаты в НХЛ.

6. В НБА «Милуоки» победил «Бостон». Остальные результаты дня – здесь.

7. Касаткина вышла в 1/4 финала Кубка Кремля. Веснина и Гаврилова выбыли. У мужчин из россиян остался лишь Медведев, обыгравший Кузнецова.

8. Мэр Калининграда призвал жителей уезжать из города на время матчей ЧМ-2018. И не бить туристов.

9. Липницкая будет работать комментатором на московском этапе Гран-при. Это интересно.

10. Александр Тихонов резко высказался о Тине Канделаки. Но потом признал, что погорячился.

Цитата дня. «Я согласен с Путиным, не могу не согласиться с нашим президентом». Манчини – о количестве легионеров.