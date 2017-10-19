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    Sports.ru

    Поражение ЦСКА в ЛЧ, 100-й гол Месси в еврокубках и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. ЦСКА проиграл «Базелю» (0:2) в ЛЧ, не нанеся ни одного удара в створ. Акинфеев тащил, но антирекордная серия все равно достигла 42 матчей.

    2. Месси забил 100-й гол в еврокубках – «Барселона» разобралась с «Олимпиакосом» (3:1). «Челси» и «Рома» выдали триллер – 3:3 (!), а «Карабах» отобрал очки у «Атлетико» (0:0). Все результаты дня.

    3. В спортивной гимнастике скандалы: олимпийская чемпионка Гуцу обвинила в изнасиловании шестикратного победителя Игр Щербо, а американка Мароуни – врача сборной США.

    4. Хоккейный ЦСКА разгромил в гостях «Металлург» (7:2). Все результаты игрового дня в КХЛ.

    5. Тарасенко набрал 2 очка, забив победный гол в матче с «Чикаго» (5:2). Другие результаты в НХЛ.

    6. В НБА «Милуоки» победил «Бостон». Остальные результаты дня – здесь.

    7. Касаткина вышла в 1/4 финала Кубка Кремля. Веснина и Гаврилова выбыли. У мужчин из россиян остался лишь Медведев, обыгравший Кузнецова.

    8. Мэр Калининграда призвал жителей уезжать из города на время матчей ЧМ-2018. И не бить туристов.

    9. Липницкая будет работать комментатором на московском этапе Гран-при. Это интересно.

    10. Александр Тихонов резко высказался о Тине Канделаки. Но потом признал, что погорячился.

    Цитата дня«Я согласен с Путиным, не могу не согласиться с нашим президентом». Манчини – о количестве легионеров.

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