«Зенит» в рейтинге УЕФА поднялся на 16-е место, ЦСКА – 37-й, «Спартак» – 91-й

поднялся на 2 строчки в клубном рейтинге .

Команда Роберто Манчини обогнала «Байер» и и теперь занимает 16-ю позицию в рейтинге лучших команд Европы.

ЦСКА опустился на 37-е место, «Краснодар» остается 56-м, «Рубин» сейчас 71-й, московское «Динамо» – 72-е, «Локомотив» поднялся на 77-ю строчку, «Ростов» упал на 82-ю, идет 91-м, «Анжи» занимает 94-е место, а «Кубань» – 122-е.

Напомним, рейтинг влияет на посев при жеребьевке еврокубков.