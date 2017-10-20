Гендиректор «Сочи»: «На средний клуб КХЛ тратится 1 млрд рублей в сезон. Если бы не государство, не было бы и хоккея»

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев поделился мнением о финансировании клубов .

– Вы можете назвать годовой бюджет клуба?

– Я не буду говорить именно про нас, я скажу по-другому: на средний клуб КХЛ, которым мы тоже являемся, я думаю, тратится где-то 1-1,2 миллиарда рублей в сезон.

– На сайте клуба генеральным партнером команды значится администрация Краснодарского края, а генеральным спонсором компания РЖД. Получается, что ХК «Сочи» финансируется за счет государственных средств?

– Нет, нас финансирует РЖД.

– Но это же государственная компания.

– Ну, тогда в каком-то смысле у нас практически весь хоккей финансируется за счет государства.

– А вам не кажется, что государственное финансирование профессиональных клубов является главной проблемой нашего спорта?

– Если честно, я не обладаю таким кругозором и не настолько знаком с ситуацией в других видах спорта. А в плане хоккея я вам скажу так: если бы не было государства, то не было бы и хоккея, в том числе детского. В стране всего несколько энтузиастов, которые финансируют детский хоккей за свой счет.

– Что вы можете ответить тем людям, которые сейчас скажут, что лучше бы государство тратило эти деньги на ремонт дорог и зарплаты врачам, чем на зарплаты хоккеистам?

– Во всем нужен баланс. Народ хоккей любит. Это наш национальный спорт. И чтобы он существовал на приемлемом уровне, чтобы это был качественный продукт, чтобы в России оставались хорошие наши и иностранные игроки, деньги объективно нужны. Я не сторонник распространенных ныне популистских, лицемерных рассуждений, вроде того «Зачем храм Христа Спасителя построили? Отдали бы эти деньги бедным!» И то, и то крайне важно.

– Допустим, без государственных денег в КХЛ останется около десяти команд, но зато это будут рентабельные клубы, с хорошим менеджментом и большой посещаемостью. Вам не кажется, что профессиональный хоккей должен двигаться именно в этом направлении?

– Я вам скажу точно – не будет десяти рентабельных клубов, даже двух не будет. В нынешней экономической ситуации, нет ни одного города, в котором это было бы возможно. Если так сделать, то будет десять убыточных клубов, а в других регионах детский хоккей загнется, – сказал Воропаев.