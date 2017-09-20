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    Покер Месси, вылет «Ливерпуля» из Кубка лиги и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Барселона» разобралась с «Эйбаром (6:1). Месси забил 4 (!) гола – всего в чемпионате у него уже 9. 

    2. В Германии «Бавария» разгромила «Шальке» (3:0), «РБ Лейпциг» уступил «Аугсбургу» (0:1).

    3. «Ливерпуль» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Лестеру» (0:2). Остальные результаты дня – здесь.

    4. Кавани останется штатным пенальтистом «ПСЖ», Неймар – резервным. По слухам, бразилец уже хочет, чтобы «ПСЖ» продал Кавани.

    5. Дембеле, Мбаппе, Рэшфорд и Доннарумма претендуют на приз Golden Boy-2017. Кто лучший в Европе в возрасте до 21 года?

    6. Болельщики подали почти миллион заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018. На матч открытия поступило 60 тысяч заявок, а на финал – уже 83 тысячи.

    7. «МЮ» попросили запретить фанатам петь песню о размере пениса Лукаку. Теперь такие чанты не в моде.

    8. На матч «Краснодар» – «Зенит» назначен Вилков. Арбитр из Нижнего Новгорода, если что.

    9. «Сельта» оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей. Новость из параллельной реальности.

    10. На турнире АТР в Санкт-Петербурге Кузнецов проиграл Троицки. Южный вышел во второй круг 

    11. «Нефтехимик» хочет подписать Ягра. Да-да, вы не ослышались

    12. Самый дорогой новичок «Барселоны» Усман Дембеле пропустит 3,5 месяца из-за травмы. Примерно столько же пропустит и вратарь «Баварии» Нойер.

    13. В КХЛ «Торпедо» обыграло «Куньлунь» (3:1), «Амур» уступил «Витязю» (3:5).

    14. Почти половина клубов НБА завершили прошлый сезон с убытками. В минусе даже «Кливленд».

    Цитата дня. «Головкин с лохами боксировал, просто физически их перебивал». Аналитика от чемпиона WBO во втором полулегком весе Ломаченко.

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