Покер Месси, вылет «Ливерпуля» из Кубка лиги и другие новости утра

1. «Барселона» разобралась с «Эйбаром (6:1). Месси забил 4 (!) гола – всего в чемпионате у него уже 9.

2. В Германии «Бавария» разгромила «Шальке» (3:0), «РБ Лейпциг» уступил «Аугсбургу» (0:1).

3. «Ливерпуль» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Лестеру» (0:2). Остальные результаты дня – здесь.

4. Кавани останется штатным пенальтистом «ПСЖ», Неймар – резервным. По слухам, бразилец уже хочет, чтобы «ПСЖ» продал Кавани.

5. Дембеле, Мбаппе, Рэшфорд и Доннарумма претендуют на приз Golden Boy-2017. Кто лучший в Европе в возрасте до 21 года?

6. Болельщики подали почти миллион заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018. На матч открытия поступило 60 тысяч заявок, а на финал – уже 83 тысячи.

7. «МЮ» попросили запретить фанатам петь песню о размере пениса Лукаку. Теперь такие чанты не в моде.

8. На матч «Краснодар» – «Зенит» назначен Вилков. Арбитр из Нижнего Новгорода, если что.

9. «Сельта» оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей. Новость из параллельной реальности.

10. На турнире АТР в Санкт-Петербурге Кузнецов проиграл Троицки. Южный вышел во второй круг

11. «Нефтехимик» хочет подписать Ягра. Да-да, вы не ослышались.

12. Самый дорогой новичок «Барселоны» Усман Дембеле пропустит 3,5 месяца из-за травмы. Примерно столько же пропустит и вратарь «Баварии» Нойер.

13. В КХЛ «Торпедо» обыграло «Куньлунь» (3:1), «Амур» уступил «Витязю» (3:5).

14. Почти половина клубов НБА завершили прошлый сезон с убытками. В минусе даже «Кливленд».

Цитата дня. «Головкин с лохами боксировал, просто физически их перебивал». Аналитика от чемпиона WBO во втором полулегком весе Ломаченко.

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