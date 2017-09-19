Василий Ломаченко: «Головкин с лохами боксировал, просто физически их перебивал»

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал бой чемпиона WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.

«Весь бой [Головкин] делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего.

Он с лохами боксировал [до этого], они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — сказал Ломаченко.

Напомним, бой Альварес – Головкин завершился ничьей.