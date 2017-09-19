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    Василий Ломаченко: «Головкин с лохами боксировал, просто физически их перебивал»

    Теги Геннадий Головкин Василий Ломаченко Сауль Альварес

    Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал бой чемпиона WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.

    «Весь бой [Головкин] делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего.

    Он с лохами боксировал [до этого], они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — сказал Ломаченко.

    Напомним, бой Альварес – Головкин завершился ничьей. 

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