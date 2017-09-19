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    Директор «Нефтехимика»: «Ягр знает о нашем интересе. Мы постараемся за него побороться»

    Теги Нефтехимик Данис Зарипов Яромир Ягр КХЛ Раиль Якупов

    Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов высказался об интересе к нападающему Яромиру Ягру.

    – Вы заявили, что «Нефтехимику» интересен Ягр...

    – Да, очень интересен.

    – Есть ли под этим заявлением реальная почва?

    – Да, да. Мы ждем, что он решит. Но он действительно нам интересен.

    – Вы разговаривали с ним или с его агентом на этот счет?

    – Я не могу сказать, с кем конкретно разговаривали, но разговаривали. Ягр знает о нашем интересе. Но, по моим сведениям, он будет ждать предложений из НХЛ, а потом уже принимать какое-то решение.

    – Если вдруг он не подпишется в НХЛ, «Нефтехимик» – реальный для него вариант?

    – По крайней мере – мы постараемся за него побороться. Мы закинули удочку.

    – Какую сумму надо предложить Ягру, чтобы он согласился играть в КХЛ?

    – Я не могу обсуждать финансовые вопросы. Не хочу навредить ему. Но у нас огромный к нему интерес.

    – И вы готовы пойти даже на какие-то особенные его условия?

    – Я бы хотел, во-первых, пожелать ему удачи. Чтобы он нашел себе работу. Но мы сделали его представителям предложение. Однако суммы пока не обсуждали. При этом мы представляем, о каких деньгах может пойти речь.

    – Есть ли в этом подоплека в плане рейтинга КХЛ?

    – Нам не нужен рейтинг. У нас завтра выйдет Назаров на матч, завтра кто-нибудь подерется. У нас яркий главный тренер, интересная команда. Какой рейтинг? У нас все нормально, никаких задолженностей, при чем тут рейтинг? Это некорректный вопрос.

    – Он был задан, чтобы спровоцировать реакцию.

    – Вы, наверное, слышали, что мы Зарипова хотели летом? Это же не черный пиар был. Мы вели с ним переговоры. Но с ним у нас не получилось, «Ак Барс» его подписал.

    Я понимаю, что у нас новая бюджетная политика, но Ягр – звезда. Это во-первых. А во-вторых, у нас в третьем-четвертом звеньях играют люди из ВХЛ. Поэтому у нас есть возможность немножко денег потратить и пригласить такую звезду, как Ягр. Другое дело – поедет он к нам или нет.

    – Но позволить вы себе его можете.

    – За нами такая группа организаций стоит – группа компаний ТАИФ и «Нижнекамск-Нефтехим», что мы можем себе очень многое позволить, – сказал Якупов.

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