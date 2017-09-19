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    Дембеле, Мбаппе, Рэшфорд и Доннарумма претендуют на приз Golden Boy-2017

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    Опубликован список игроков, претендующих на премию Golden Boy-2017.

    Приз вручается лучшему футболисту Европы не старше 21 года. В список кандидатов вошли 25 игроков:

    Аарон Кариколь («Эспаньол»), Жан-Кевен Огюстен («РБ Лейпциг»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Стевен Бергвейн (ПСВ), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Усман Дембеле («Барселона»), Амаду Диавара («Наполи»), Каспер Дольберг («Аякс»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Джозеф Гомес («Ливерпуль»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Борха Майораль («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эмре Мор («Сельта»), Рис Оксфорд («Боруссия» М), Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Аллан Сен-Максимен («Ницца»), Доминик Соланке («Ливерпуль»), Тео Эрнандес («Реал»), Юри Тилеманс («Монако»), Энес Унал («Вильярреал»), Кайл Уокер-Питерс («Тоттенхэм»).

    Итальянская газета Tuttosport определяет победителя, проводя голосование среди журналистов L’Equipe (Франция), Marca (Испания), The Times (Англия), A Bola (Португалия), De Telegraaf (Голландия), Tuttosport, Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport (все – Италия).

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