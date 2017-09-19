КХЛ. «Амур» примет «Витязь», «Торпедо» против «Куньлуня»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдут матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- 0:1 – 26 Бумагин (Чернов, Кагарлицкий)
- 0:2 – 59 Вовченко ()
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «Татнефть-Арена»
- 1:0 – 5 Секач (Ландер, Азеведо)
- 2:0 – 5 Абросимов (Малыхин)
- 2:1 – 12 Кристо (Макмиллан, Галиарди)
- 3:1 – 27 Секач (Мусин)
- 4:1 – 28 Язьков (Малыхин)
- 4:2 – 34 Павлов (Скворцов)
- 5:2 – 39 Азеведо (Секач, Ландер)
- 6:2 – 53 Лукоянов (Малыхин, Токранов)
- 7:2 – 59 Секач (Марков, Яруллин)
- Вратари: Гарипов 20/22 – Дж. Питерс 23/30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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