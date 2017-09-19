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    КХЛ. «Амур» примет «Витязь», «Торпедо» против «Куньлуня»

    Теги Витязь Амур Торпедо результаты КХЛ Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдут матча.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Салават Юлаев – Северсталь 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Дата проведения
    18 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 26 Бумагин (Чернов, Кагарлицкий)
    0:2 – 59 Вовченко ()
    Вратари: Кареев 28/29 – Гудачек 22/22.
    Ак Барс – Динамо Рига 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
    Дата проведения
    18 сентября, 19.30, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 5 Секач (Ландер, Азеведо)
    2:0 – 5 Абросимов (Малыхин)
    2:1 – 12 Кристо (Макмиллан, Галиарди)
    3:1 – 27 Секач (Мусин)
    4:1 – 28 Язьков (Малыхин)
    4:2 – 34 Павлов (Скворцов)
    5:2 – 39 Азеведо (Секач, Ландер)
    6:2 – 53 Лукоянов (Малыхин, Токранов)
    7:2 – 59 Секач (Марков, Яруллин)
    Вратари: Гарипов 20/22 – Дж. Питерс 23/30.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

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