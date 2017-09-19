Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» попросили запретить фанатам петь песню о размере пениса Лукаку

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия болельщики видео Ромелу Лукаку

    Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к «Манчестер Юнайтед» с просьбой запретить фанатам клуба исполнять песню про форварда Ромелу Лукаку.

    «Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер.

    Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку», – приводит заявление организации The Telegraph со ссылкой на The Times.

    Болельщики «МЮ» в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0) исполнили такую песню: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис».

    🔥 Главное русскоязычное приложение о «Манчестер Юнайтед»: iOS / Android

    Лукаку забил 7 мячей в 7 официальных матчах за «МЮ»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться