«МЮ» попросили запретить фанатам петь песню о размере пениса Лукаку

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к с просьбой запретить фанатам клуба исполнять песню про форварда Ромелу Лукаку.

«Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер.

Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку», – приводит заявление организации The Telegraph со ссылкой на The Times.

Болельщики «МЮ» в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0) исполнили такую песню: – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис».

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Лукаку забил 7 мячей в 7 официальных матчах за «МЮ»