Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Санкт-Петербург (АТР). Кузнецов проиграл Троицки, Южный вышел во второй круг

    Теги результаты ATP St. Petersburg Open

    Сегодня в первом круге турнира в Санкт-Петербурге стартовали Михаил Южный и Андрей Кузнецов – первый свой матч выиграл, а второй проиграл.

    St. Petersburg Open

    Санкт-Петербург, Россия

    18 – 24 сентября 2017

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 1 000 000 долларов

    Крытые корты, хард

    Первый круг

    Евгений Тюрнев (Россия) Филипп Кольшрайбер (Германия)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Маркос Багдатис (Кипр) Орасио Себальос (Аргентина)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Даниил Медведев (Россия) Томас Фаббиано (Италия)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Душан Лайович (Сербия) Гидо Пелья (Аргентина)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия) Иржи Веселы (Чехия)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Ян-Леннард Штруфф (Германия) Борна Чорич (Хорватия)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Паоло Лоренци (Италия) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Андрей Кузнецов (Россия) Виктор Троицки (Сербия)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Жоао Соуза (Португалия) Евгений Донской (Россия)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Ричардас Беранкис (Литва) – Не определен
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Михаил Южный (Россия)
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    18 сентября, 11.00
    Онлайн матча

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться