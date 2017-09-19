Санкт-Петербург (АТР). Кузнецов проиграл Троицки, Южный вышел во второй круг

Сегодня в первом круге турнира в Санкт-Петербурге стартовали Михаил Южный и Андрей Кузнецов – первый свой матч выиграл, а второй проиграл.

St. Petersburg Open

Санкт-Петербург, Россия

18 – 24 сентября 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 1 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Первый круг