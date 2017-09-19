Санкт-Петербург (АТР). Кузнецов проиграл Троицки, Южный вышел во второй круг
Сегодня в первом круге турнира в Санкт-Петербурге стартовали Михаил Южный и Андрей Кузнецов – первый свой матч выиграл, а второй проиграл.
St. Petersburg Open
Санкт-Петербург, Россия
18 – 24 сентября 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 1 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
Ричардас Беранкис (Литва) – Не определен
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
Не определен – Михаил Южный (Россия)
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 18 сентября, 11.00
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