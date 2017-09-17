«Ман Сити» снова крупно выиграл, Феттель взял поул в Сингапуре, Головкин и Альварес не выявили победителя и другие новости утра

1. В английской премьер-лиге «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд». Команда Гвардиолы выиграла последние три матча с общим счетом 15:0.

2. В испанской примере «Атлетико» на своей новой арене победил «Малагу», а «Барселона» на выезде обыграла «Хетафе». Паулиньо впервые забил за каталонскую команду.

3. В российской премьер-лиге ЦСКА обыграл «Ростов», а «Краснодар» разгромил «Анжи». Смолов забил 4 гола в 4 матчах текущего чемпионата.

4. Бой казахстанца Головкина с мексиканцем Альваресом завершился ничьей.

5. Журналист Питер Весси заявил, что ЛеБрон точно уйдет из «Кливленда» в «Лейкерс» в следующее межсезонье.

6. Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Хэмилтон показал пятое время, Квят – на тринадцатой позиции. Россиянин заявил, что его «достало это дерьмо».

7. Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко выбыл на полгода из-за серьезной травмы колена.

8. В КХЛ «Салават» обыграл «Спартак», «Йокерит» победил рижское «Динамо», для которого это поражение стало восьмым подряд.

9. «Вашингтон» сообщил, что Овечкин теперь весит 106,6 килограмма. Во время плей-офф было 109.

10. В плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса сборная России пока проигрывает команде Венгрии.

11. Бразильского теннисиста оштрафовали за то, что он высмеял узкий разрез глаз у японцев.

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Маргарет Корт: «Если разрешить однополые браки, не станет ни Дня матери, ни Дня отца, ни Пасхи, ни Рождества».