Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    Почти половина клубов НБА завершили прошлый сезон с убытками

    Теги Атланта Кливленд Детройт Мемфис Милуоки Бруклин Орландо Сан-Антонио НБА Вашингтон

    Согласно конфиденциальным финансовым отчетам, которые попали в руки журналистов ESPN.com, 14 из 30 клубов НБА завершили сезон-2016/17 с убытками.

    Девять команд остались в минусе даже после того, как получили от лиги свою долю общего дохода, который распределяется между всеми клубами. Этими командами стали: «Кливленд», «Бруклин», «Сан-Антонио», «Атланта», «Детройт», «Мемфис», «Милуоки», «Орландо» и «Вашингтон».

    Ранее сообщалось, что убытки «Кавальерс» по итогам чемпионского сезона-2015/16 составили 40 миллионов долларов, отчасти вследствие налога на роскошь в размере 54 миллионов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться