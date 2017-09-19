Почти половина клубов НБА завершили прошлый сезон с убытками

Согласно конфиденциальным финансовым отчетам, которые попали в руки журналистов ESPN.com, 14 из 30 клубов завершили сезон-2016/17 с убытками.

Девять команд остались в минусе даже после того, как получили от лиги свою долю общего дохода, который распределяется между всеми клубами. Этими командами стали: , «Бруклин», «Сан-Антонио», «Атланта», «Детройт», «Мемфис», «Милуоки», и «Вашингтон».

Ранее сообщалось, что убытки «Кавальерс» по итогам чемпионского сезона-2015/16 составили 40 миллионов долларов, отчасти вследствие налога на роскошь в размере 54 миллионов.