Болельщики подали почти миллион заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018
Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер рассказал о количестве заявок на приобретение билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России.
«Мы полностью удовлетворены спросом на билеты. Уже подано почти миллион заявок.
К билетам есть серьезный интерес со стороны зарубежных болельщиков – это 21% от общего количество заявок. Больше всего заявок поступило из России, Аргентины, Китая, Мексики и США.
Резиденты РФ будут иметь доступ к 350 тысячам билетов четвертой категории. Цена, которая сейчас установлена, самая низкая за историю чемпионатов мира», – сказал Эллер.
По словам Эллера, на матч открытия поступило 60 тысяч заявок, а на финал – 83 тысячи.
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