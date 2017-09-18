Ничья «Челси» и «Арсенала», «Спартак» потерял очки с «Тосно», Россия без медалей Евробаскета и другие новости

1. В центральном матче уикенда «Челси» и «Арсенал» сыграли без голов (зато с красной Луиза), «МЮ» дома разгромил «Эвертон» (4:0) и другие результаты АПЛ.

2. «Спартак» упустил победу над «Тосно», ведя 2:0 в большинстве, и остальные матчи РФПЛ.

3. Россия проиграла Испании в матче за 3-е место Евробаскета-2017. Остаемся без медалей. А чемпионом стала Словения.

4. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, гонщики «Феррари» столкнулись на старте, Квят сошел.

5. СКА забросил 5 шайб «Трактору», минское «Динамо» одержало волевую победу над «Магниткой» и другие результаты игрового дня КХЛ.

6. Россия уступила Венгрии в Кубке Дэвиса и вылетела из Мировой группы.

7. «Реал» победил на выезде «Реал Сосьедад» и поднялся на 4-е место в таблице чемпионата Испании.

8. Бывшие российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП. Медведцева была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой.

9. Усман Дембеле может пропустить до 4 месяцев, ему предстоит операция.

10. Российский боксер Сергей Ковалев подтвердил, что прекращает сотрудничество с тренером Джоном Дэвидом Джексоном.

Цитата дня. «Разве Липницкая меньшая жертва родительского произвола, чем ребенок, подвергшийся инцесту?». Кандидат психологических наук – о проблемах детского спорта.