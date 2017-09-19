Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Малагу», «Барселона» против «Эйбара»
В 5-м туре испанской примеры «Барселона» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Реал» встретится с «Бетисом».
Чемпионат Испании
5-й тур
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 19 сентября, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Риасор»
- Дата проведения
- 20 сентября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 20 сентября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Балайдос»
- Дата проведения
- 21 сентября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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