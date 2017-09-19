Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Малагу», «Барселона» против «Эйбара»

В 5-м туре испанской примеры «Барселона» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком», а встретится с «Бетисом».

Чемпионат Испании

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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