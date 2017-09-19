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    Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Малагу», «Барселона» против «Эйбара»

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    В 5-м туре испанской примеры «Барселона» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Реал» встретится с «Бетисом».

    Чемпионат Испании

    5-й тур

    Валенсия – Малага
    Дата проведения
    19 сентября, 21.00, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Эйбар
    Дата проведения
    19 сентября, 23.00, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Леганес – Жирона
    Дата проведения
    20 сентября, 21.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Атлетико
    Дата проведения
    20 сентября, 21.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Депортиво – Алавес
    Дата проведения
    20 сентября, 22.00, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Бетис
    Дата проведения
    20 сентября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    20 сентября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Эспаньол
    Дата проведения
    21 сентября, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Хетафе
    Дата проведения
    21 сентября, 22.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Леванте – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    21 сентября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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