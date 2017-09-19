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    На матч «Краснодар» – «Зенит» назначен Вилков

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Владислав Безбородов Краснодар Уфа Евгений Турбин Михаил Вилков Виталий Мешков Тосно Алексей Сухой Владимир Москалев Роман Галимов

    Назначены судьи и инспекторы на матчи 11-го тура чемпионата России.

    23 сентября (суббота)

    «Динамо» – ЦСКА

    Судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Спартак» – «Анжи»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    24 сентября (воскресенье)

    «Уфа» – «Арсенал»

    Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Урал» – «Тосно»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Ростов» – «Локомотив»

    Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Зенит»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    25 сентября (понедельник)

    «Амкар» – «СКА Хабаровск»

    Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Ахмат» – «Рубин»

    Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

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