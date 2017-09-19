Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани

Нападающий Неймар хочет, чтобы клуб продал форварда Эдинсона Кавани.

Бразильский форвард дал понять президенту парижан , что его взаимодействие с уругвайцем невозможно.

Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке , именно это и обещал ему Аль-Хелайфи перед трансфером из «Барселоны».

Напомним, что в матче лиги 1 против «Лиона» у и Кавани произошел конфликт.

Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник отобрал у него мяч, а затем отдал . Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

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