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    Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «РБ Лейпциг» играет с «Аугсбургом»

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    В стартовом матче 5-го тура немецкой бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Штутгарт» (2:0). «Бавария» в гостях играет с «Шальке», а дортмундская «Боруссия» – с «Гамбургом».

    5-й тур

    Боруссия М – Штутгарт 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    19 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 57 Раффаэл, 2:0 – 74, пенальти Раффаэл.
    Боруссия МЗиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Джонсон, 70), Крамер (Кюизанс, 46), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 90).
    ШтутгартЦилер, Павар, Каминьски, Аого (Аилтон, 75), Баумгартль, Аскасибар, Мангаля (Бурнич, 78), Бек, Донис, Асано (Брекало, 62), Теродде.
    Предупреждение:
    Теродде (72).
    Вольфсбург – Вердер 1:0 (перерыв)
    Дата проведения
    19 сентября, 21.30, «Фольксваген-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 28 Ориги.
    ВольфсбургКастельс, Кнохе, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Камачо, Арнольд, Дидави, Малли, Нтеп, Ориги.
    ВердерПавленка, Бауэр, Кальдирола, Аугустинссон, Велькович, Гондорф, Эггештайн, Бартельс, Дилэйни, Кайнц, Гебре Селассие.
    Предупреждение:
    Гондорф (43).
    Аугсбург – РБ Лейпциг 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    19 сентября, 21.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 4 Грегорич.
    АугсбургХитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Байер, Хедира, Каюби, Моравек, Грегорич, Финнбогасон.
    РБ ЛейпцигМвого, Орбан, Хальстенберг, Шмитц, Комппер, Забитцер, Кампль, Демме, Брума, Вернер, Поульсен.
    Шальке-04 – Бавария 0:2 (перерыв)
    Дата проведения
    19 сентября, 21.30, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 25, пенальти Левандовски, 0:2 – 29 Хамес.
    Шальке-04Фэрманн, Налдо, Очипка, Керер, Настасич, Маккенни, Бенталеб, Горетцка, Харит, Калиджури, Бургшталлер.
    БаварияУльрайх, Мартинес, Зюле, Рафинья, Толиссо, Киммих, Хамес, Руди, Коман, Левандовски, Мюллер.
    Кельн – Айнтрахт Ф
    Дата проведения
    20 сентября, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика
    Гамбург – Боруссия Д
    Дата проведения
    20 сентября, 21.30, «Имтех Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Фрайбург – Ганновер 96
    Дата проведения
    20 сентября, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Герта – Байер
    Дата проведения
    20 сентября, 21.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Майнц – Хоффенхайм-1899
    Дата проведения
    20 сентября, 21.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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