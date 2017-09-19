Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «РБ Лейпциг» играет с «Аугсбургом»
В стартовом матче 5-го тура немецкой бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Штутгарт» (2:0). «Бавария» в гостях играет с «Шальке», а дортмундская «Боруссия» – с «Гамбургом».
5-й тур
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
-
Боруссия М –
Зиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Джонсон, 70), Крамер (Кюизанс, 46), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 90).
-
Штутгарт –
Цилер, Павар, Каминьски, Аого (Аилтон, 75), Баумгартль, Аскасибар, Мангаля (Бурнич, 78), Бек, Донис, Асано (Брекало, 62), Теродде.
- Предупреждение:
- Теродде (72).
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.30, «Фольксваген-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 28 Ориги.
-
Вольфсбург –
Кастельс, Кнохе, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Камачо, Арнольд, Дидави, Малли, Нтеп, Ориги.
-
Вердер –
Павленка, Бауэр, Кальдирола, Аугустинссон, Велькович, Гондорф, Эггештайн, Бартельс, Дилэйни, Кайнц, Гебре Селассие.
- Предупреждение:
- Гондорф (43).
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.30, «SGL Арена»
- Гол:
- 1:0 – 4 Грегорич.
-
Аугсбург –
Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Байер, Хедира, Каюби, Моравек, Грегорич, Финнбогасон.
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.30, «Фелтинс-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 25, пенальти Левандовски, 0:2 – 29 Хамес.
-
Шальке-04 –
Фэрманн, Налдо, Очипка, Керер, Настасич, Маккенни, Бенталеб, Горетцка, Харит, Калиджури, Бургшталлер.
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.30, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.30, «Кофас-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.