Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «РБ Лейпциг» играет с «Аугсбургом»

В стартовом матче 5-го тура немецкой бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Штутгарт» (2:0). в гостях играет с «Шальке», а дортмундская «Боруссия» – с .

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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