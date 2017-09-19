Нойер из-за травмы ноги выбыл из строя до января

Голкипер «Баварии» был успешно прооперирован в Тюбингене в связи с травмой левой ноги.

31-летний вратарь на тренировке снова получил травму плюсневой кости, в которой была обнаружена трещина. В ноге Нойера была установлена специальная пластина.

«Нам невероятно жаль, что Нойер снова получил травму. Операция прошла хорошо, и это в данный момент самое главное. Вместе с нашим капитаном мы смотрим только вперед.

Ожидается, что в январе он вернется в строй в своей былой форме», – сказал председатель правления клуба .

Напомним, что концовку прошлого сезона Нойер также пропустил из-за травмы ноги, которую он получил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4).

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