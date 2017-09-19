«Нефтехимик» хочет подписать Ягра

«Нефтехимик» проявляет интерес к нападающему .

Об этом сообщил генеральный директор нижнекамского клуба Раиль Якупов. «Мы очень интересуемся Ягром», – заявил функционер.

45-летний чех по-прежнему находится без контракта. Ранее сообщалось, что он ведет переговоры с «Калгари».

В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» нападающий набрал 46 (16+30) очков.

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