Поражения «Локомотива» и «Салавата», Нойер пропустит несколько месяцев, Неймар против Кавани и другие новости дня
1. «Зенит» хлопнул «Уфу» (Кокорин снова забил), а «Локомотив» дома внезапно проиграл «Амкару».
2. «Ак Барс» забросил 7 шайб рижскому «Динамо», «Салават Юлаев» проиграл «Северстали».
3. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может пропустить несколько месяцев из-за серьезной травмы.
4. Число антидопинговых агентств, выступающих за отстранение России от ОИ-2018, достигло 28.
5. У защитника «Спартака» Тигиева – разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Ему потребуется операция.
6. Лучший бомбардир женского чемпионата России Надежда Карпова перешла в «Валенсию».
7. Женщина-судья Адедаида Берд, выставившая счет 118-110 в пользу Альвареса, возьмет паузу в работе.
8. Конфликт XXI века: Неймар якобы отписался от Кавани в инстаграме, Кавани говорит, что все в порядке.
9. Мартен Фуркад возобновил тренировки после синусита.
10. «Ман Сити» повысит зарплату Габи Жезусу в два раза.
Цитата дня. «Кризис в «Спартаке» существует только на страницах прессы. Мы ждали, что после прошлого сезона придется тяжело». Леонид Федун успокаивает.
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