Кавани останется штатным пенальтистом «ПСЖ», Неймар – резервным
Стали известны некоторые детали того, как «ПСЖ» пытается разрешить внутри клуба конфликт между форвардами Неймаром и Эдинсоном Кавани.
В матче против «Лиона» уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.
Во вторник несколько человек, включая хавбека «ПСЖ» Тиаго Мотту, выразили свое недовольство поведением обоих игроков, заявив им, что они не должны вести себя на поле таким образом.
Это одобрил главный тренер команды Унаи Эмери, который хочет, чтобы именно Мотта был лидером в раздевалке, а не Тиаго Силва, который близок с Неймаром.
Словесная перепалка в раздевалке «ПСЖ» имела место после игры с «Лионом», но это не был серьезный конфликт, рассказал источник, близкий к бразильцу.
Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи также уже пообщался с обоими футболистами. Ситуация на данный момент не изменилась: Кавани остается основным исполнителем пенальти в «ПСЖ», Неймар – вторым.
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