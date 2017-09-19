Кавани останется штатным пенальтистом «ПСЖ», Неймар – резервным

Стали известны некоторые детали того, как пытается разрешить внутри клуба конфликт между форвардами и Эдинсоном Кавани.

В матче против «Лиона» уругваец собирался пробить штрафной, но защитник отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

Во вторник несколько человек, включая хавбека «ПСЖ» , выразили свое недовольство поведением обоих игроков, заявив им, что они не должны вести себя на поле таким образом.

Это одобрил главный тренер команды , который хочет, чтобы именно Мотта был лидером в раздевалке, а не , который близок с Неймаром.

Словесная перепалка в раздевалке «ПСЖ» имела место после игры с «Лионом», но это не был серьезный конфликт, рассказал источник, близкий к бразильцу.

Президент парижан также уже пообщался с обоими футболистами. Ситуация на данный момент не изменилась: Кавани остается основным исполнителем пенальти в «ПСЖ», Неймар – вторым.

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