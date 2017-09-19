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    Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Кристал Пэлас» против «Хаддерсфилда»

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    В третьем раунде Кубка английской лиги в борьбу за трофей вступают все клубы АПЛ.

    Кубок лиги

    3-й раунд

    Лестер – Ливерпуль
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Брентфорд – Норвич
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Гриффин Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Вулверхэмптон – Бристоль Роверс
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Бернли – Лидс
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика
    Бристоль Сити – Сток Сити
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Эштон Гейт»
    превью матча онлайн статистика
    Астон Вилла – Мидлсбро
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Вилла Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Вест Хэм – Болтон
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Кристал Пэлас – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Борнмут – Брайтон
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Тоттенхэм – Барнсли
    Дата проведения
    19 сентября, 22.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Рединг – Суонси
    Дата проведения
    19 сентября, 22.00, «Мадейски Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал – Донкастер
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Эвертон – Сандерленд
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Ноттингем Форест
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Юнайтед – Бертон
    Дата проведения
    20 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика
    Вест Бромвич – Манчестер Сити
    Дата проведения
    20 сентября, 22.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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