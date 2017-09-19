Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Кристал Пэлас» против «Хаддерсфилда»
В третьем раунде Кубка английской лиги в борьбу за трофей вступают все клубы АПЛ.
Кубок лиги
3-й раунд
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Гриффин Парк»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Эштон Гейт»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Мадейски Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Хоторнс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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