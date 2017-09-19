Усман Дембеле перенес операцию и пропустит 3,5 месяца
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле успешно прооперирован и выбыл из строя на 3,5 месяца.
Дембеле получил травму в матче чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1). Француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре.
В этом сезоне Дембеле сыграл «Барселону» три матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Подробную статистику выступлений 20-летнего футболиста вы можете посмотреть здесь.
Напомним, что «Барселона» приобрела летом Дембеле за 105 млн евро.
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