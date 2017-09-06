Еще две команды вышли на ЧМ-2018, Россия на Евробаскете уступила Латвии, московский «Арарат» закрывается и другие новости утра

1. На ЧМ-2018 в Россию вышли еще две команды – Южная Корея и Саудовская Аравия. Австралия и Сирия сыграют в стыковых матчах в Азии.

2. Игровой день в КХЛ подарил несколько эпичных сценариев: «Барыс» выиграл у «Салавата Юлаева» (5:3), заставив Уфу пропустить 3 гола на последней минуте 3-го периода; «Куньлунь» вышел на первое место в Восточной конференции; на ЦСКА, несмотря на 6-ю победу подряд, пришло 2350 зрителей; тот самый «Сочи» победил «Нефтехимик» в основное время, проигрывая 0:3 в первом периоде; капитан «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик, забив 8 голов в последних 4 матчах.

3. Путь московского «Арарата» был ярким, но не долгим. Команда Павлюченко, Измайлова и Григоряна закрывается.

4. Всеми критикуемый президент «Барселоны» Жозе Бартомеу взялся за работу: новый контракт с Лео Месси уже подписан, осталось сделать фото; с Андресом Иньестой есть принципиальная договоренность о продлении соглашения.

5. Россия на Евробаскете-2017 проиграла Латвии (69:84). Пока можно, пока в группе. Да и Сергей Базаревич говорит, что выносить всех подряд не обещали.

6. Испанец Пабло Каррено-Буста впервые вышел в полуфинал «Шлема». Кстати, на US Open он не проиграл ни сета.

7. В НБА намечается крупная сделка. Лесли Александр за 2,2 миллиарда долларов продаст «Хьюстон» бизнесмену из Техаса Тилману Фертитте.

8. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли возглавил Ассоциацию европейских клубов и сразу предложил сократить паузы на матчи сборных до двух в год.

9. Глава комиссии WADA Ричард Макларен опроверг информацию о снятии допинговых обвинений в адрес России. А между тем власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов членов МОК и IAAF.

10. Бывший боец UFC Фабио Мальдонадо выразил желание провести бой против чемпиона мира по боксу россиянина Дениса Лебедева. Не дает покоя слава Мейвезера с МакГрегором?

11. На чемпионате мира по стендовой стрельбе россиянин Виталий Фокеев завоевал золото в личном турнире в дабл-трапе.

Цитата дня. «В Испании за 200 пасов на расстоянии 20 метров будут аплодировать, в Италии – освистывать» – Джанлуиджи Буффон о различиях в восприятии игры болельщиками.

Еще одна цитата дня. «До приезда в Россию знал, что «Спартак» – лучший российский клуб» – бразильский новичок москвичей ласкает слух фанатов.