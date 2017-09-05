Капитан «Барыса» Доус сделал хет-трик в матче с «Салаватом». Он забил 8 голов в последних 4 матчах КХЛ

Нападающий «Барыса» Найджел Доус оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» (5:3).

Доус отличился в первом периоде и дважды в третьем. Один из голов помог казахстанскому клубу сравнять счет в игре за минуту до конца третьего периода.

Таким образом, 32-летний хоккеист забросил 8 шайб в последних 4 играх. Он является лучшим бомбардиров и снайпером лиги на данный момент.

Всего в 6 сыгранных матчах Доус набрал 11 (8+3) очков.