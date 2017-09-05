Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Капитан «Барыса» Доус сделал хет-трик в матче с «Салаватом». Он забил 8 голов в последних 4 матчах КХЛ

    Теги Салават Юлаев Найджел Доус видео КХЛ Барыс

    Нападающий «Барыса» Найджел Доус оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:3).

    Доус отличился в первом периоде и дважды в третьем. Один из голов помог казахстанскому клубу сравнять счет в игре за минуту до конца третьего периода.

    Таким образом, 32-летний хоккеист забросил 8 шайб в последних 4 играх. Он является лучшим бомбардиров и снайпером лиги на данный момент.

    Всего в 6 сыгранных матчах Доус набрал 11 (8+3) очков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться