«Куньлунь» вышел на первое место в Восточной конференции
«Куньлунь» в гостях победил «Ладу» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Китайский клуб добился четвертой победы подряд. В первых семи играх на старте сезона «Куньлунь» одержал пять побед.
Таким образом, команда Майка Кинэна набрала 14 очков и вышла на первое место в таблице Восточной конференции.
Теперь «Куньлуню» предстоит домашняя серия игр, в рамках которой они сыграют с «Йокеритом», ЦСКА, «Слованом» и «Витязем».
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