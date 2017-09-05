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    «Куньлунь» вышел на первое место в Восточной конференции

    Теги КХЛ Куньлунь Ред Стар

    «Куньлунь» в гостях победил «Ладу» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Китайский клуб добился четвертой победы подряд. В первых семи играх на старте сезона «Куньлунь» одержал пять побед.

    Таким образом, команда Майка Кинэна набрала 14 очков и вышла на первое место в таблице Восточной конференции.

    Теперь «Куньлуню» предстоит домашняя серия игр, в рамках которой они сыграют с «Йокеритом», ЦСКА, «Слованом» и «Витязем».

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