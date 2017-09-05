«Куньлунь» вышел на первое место в Восточной конференции

«Куньлунь» в гостях победил «Ладу» (2:0) в матче регулярного чемпионата .

Китайский клуб добился четвертой победы подряд. В первых семи играх на старте сезона одержал пять побед.

Таким образом, команда Майка Кинэна набрала 14 очков и вышла на первое место в таблице Восточной конференции.

Теперь «Куньлуню» предстоит домашняя серия игр, в рамках которой они сыграют с «Йокеритом», ЦСКА, «Слованом» и «Витязем».