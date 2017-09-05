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    Никитин о 2350 зрителях на матче с «Югрой»: «ЦСКА заслуживает полных трибун»

    Теги ЦСКА болельщики Игорь Никитин КХЛ Югра Ледовый дворец ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями после победы над «Югрой» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Игра в атаке у нас получилась, забили те, кто не мог долго забить. Конечно, при полных трибунах намного приятнее играть, и ребята это заслуживают.

    Радует, что забили в большинстве, не радует, что не забили «пять на три». Здесь еще много работы, должна быть химия между игроками, это не такой простой процесс», – заявил Никитин.

    Отметим, что игру против «Югры» посетили 2350 зрителей. Ранее на матч армейцев с «Авангардом» пришли 3300 зрителей, а с «Сибирью» – 3763 зрителя.

    ЦСКА выиграл 6-й матч подряд. Следующая игра – с московским «Динамо»

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