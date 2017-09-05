Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Педро Роша: «До приезда в Россию знал, что «Спартак» – лучший российский клуб»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Педро Роша

    Полузащитник «Спартака» Педро Роша рассказал о прилете в Москву и поделился мнением о новой команде.

    «Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день.

    До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился.

    Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире – мечта каждого футболиста», – сказал Роша.

    «Спартак» купил бразильца. Кто это?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться