Педро Роша: «До приезда в Россию знал, что «Спартак» – лучший российский клуб»

Полузащитник Педро Роша рассказал о прилете в Москву и поделился мнением о новой команде.

«Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день.

До приезда в Россию я, конечно, знал о , о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился.

Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире – мечта каждого футболиста», – сказал Роша.

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