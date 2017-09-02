УЕФА проверит «ПСЖ», Россия стартовала с победы на Евробаскете, Шарапова – в 1/8 финала US Open и другие новости дня
1. УЕФА начал расследование в отношении «ПСЖ» по поводу финансового фэйр-плей. Во французском клубе уверены, что ничего не нарушали.
2. Россия стартовала на Евробаскете-2017 с победы над Турцией (76:73).
3. В третьем круге US Open Мария Шарапова победила Софию Кенин и вышла в 1/8 финала. Екатерина Макарова проиграла Карле Суарес-Наварро.
4. В КХЛ ЦСКА обыграл «Авангард», «Магнитка» уступила «Амуру».
5. Германия вырвала победу у Чехии, Англия разгромила Мальту и другие результаты европейской квалификации ЧМ-2018.
6. Определился 5-й участник ЧМ-2018 – им стала сборная Мексики, оторвавшаяся от всех в североамериканской квалификации.
7. В Брюсселе завершился финальный этап «Бриллиантовой лиги». Мария Ласицкене одержала 18-ю победу подряд в прыжках в высоту, Сергей Шубенков стал лучшим в беге на 110 метров с барьерами.
8. «Ман Сити» пожалуется в FA на «Арсенал» из-за сорвавшегося трансфера Алексиса Санчеса.
9. Начался сбор подписей за вотум недоверия президенту «Барселоны».
10. «Зенит» заявил Дзюбу на групповой этап Лиги Европы, а «Челси» Косту – в АПЛ.
11. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике в Италии.
12. «Спартак» заявил воспитанника «Краснодара», из-за которого мог сорваться переход Смолова.
13. Серена Уильямс родила дочь.
Цитата дня. «У «Зенита» нет никаких проблем с финансовым фэр-плей». Сергей Фурсенко объяснил, что все ок.
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