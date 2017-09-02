УЕФА проверит «ПСЖ», Россия стартовала с победы на Евробаскете, Шарапова – в 1/8 финала US Open и другие новости дня

1. УЕФА начал расследование в отношении «ПСЖ» по поводу финансового фэйр-плей. Во французском клубе уверены, что ничего не нарушали.

2. Россия стартовала на Евробаскете-2017 с победы над Турцией (76:73).

3. В третьем круге US Open Мария Шарапова победила Софию Кенин и вышла в 1/8 финала. Екатерина Макарова проиграла Карле Суарес-Наварро.

4. В КХЛ ЦСКА обыграл «Авангард», «Магнитка» уступила «Амуру».

5. Германия вырвала победу у Чехии, Англия разгромила Мальту и другие результаты европейской квалификации ЧМ-2018.

6. Определился 5-й участник ЧМ-2018 – им стала сборная Мексики, оторвавшаяся от всех в североамериканской квалификации.

7. В Брюсселе завершился финальный этап «Бриллиантовой лиги». Мария Ласицкене одержала 18-ю победу подряд в прыжках в высоту, Сергей Шубенков стал лучшим в беге на 110 метров с барьерами.

8. «Ман Сити» пожалуется в FA на «Арсенал» из-за сорвавшегося трансфера Алексиса Санчеса.

9. Начался сбор подписей за вотум недоверия президенту «Барселоны».

10. «Зенит» заявил Дзюбу на групповой этап Лиги Европы, а «Челси» Косту – в АПЛ.

11. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике в Италии.

12. «Спартак» заявил воспитанника «Краснодара», из-за которого мог сорваться переход Смолова.

13. Серена Уильямс родила дочь.

Цитата дня. «У «Зенита» нет никаких проблем с финансовым фэр-плей». Сергей Фурсенко объяснил, что все ок.