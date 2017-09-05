Президент «Ювентуса» предложил сократить паузы на матчи сборных до двух в год
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, избранный главой Ассоциации европейских клубов (ECA), предложил сократить количество перерывов на международные матчи.
Аньелли предлагает сделать две паузы на игры сборных в год и продлить срок нахождения футболистов в национальных командах. Календарь 2017 года предусматривает 10 международных дат.
«Такая проблема существует для нас и большинства команд, у которых есть зарубежные игроки.
Особенно это проявляется осенью, когда они летают три-четыре раза в Бразилию, Аргентину, Уругвай и в другие места.
Мы должны обсудить с ФИФА, УЕФА и лигами такой вариант и найти решение, которое будет отвечать потребностям всех», – сказал Аньелли.
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