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    Президент «Ювентуса» предложил сократить паузы на матчи сборных до двух в год

    Теги Ювентус серия А Италия УЕФА ФИФА Ассоциация европейских клубов Андреа Аньелли календарь

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, избранный главой Ассоциации европейских клубов (ECA), предложил сократить количество перерывов на международные матчи.

    Аньелли предлагает сделать две паузы на игры сборных в год и продлить срок нахождения футболистов в национальных командах. Календарь 2017 года предусматривает 10 международных дат.

    «Такая проблема существует для нас и большинства команд, у которых есть зарубежные игроки.

    Особенно это проявляется осенью, когда они летают три-четыре раза в Бразилию, Аргентину, Уругвай и в другие места.

    Мы должны обсудить с ФИФА, УЕФА и лигами такой вариант и найти решение, которое будет отвечать потребностям всех», – сказал Аньелли.

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