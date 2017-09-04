Россия – чемпион Европы по волейболу, Шарапова выбыла с US Open, Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и другие новости утра

1. Россия выиграла волейбольный Евро! Второй раз в истории – до этого была победа в 2013 году. Михайлов – MVP Евро-2017, Гранкин и Волков – в символической сборной.

2. Сборная России разгромила московское «Динамо» (3:0). Мутко и Черчесов товарищеским матчем довольны. А вы?

3. Шарапова проиграла в 1/8 финала US Open 17-й ракетке мира Севастовой. У мужчин с турнира вылетел канадец Шаповалов.

4. Бельгия вышла на ЧМ-2018 – первой из европейского отбора. А вот Франция не смогла обыграть Люксембург (0:0) – впервые с 1914 года. Победа Португалии и остальные результаты дня – здесь.

5. Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и впервые возглавил личный зачет сезона-2017. Боттас – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й.

6. В КХЛ ЦСКА одержал 5-ю победу подряд и вышел на первое место на Западе, «Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя». Остальные результаты дня – тут.

7. На 15-м этапе «Вуэльты» победил Лопес, Закарин – 2-й, Фрум – 5-й. В общем зачете Закарин идет третьим, отставая от Фрума на на 2 минуты.

8. Россия выиграла золото и серебро в групповом турнире ЧМ по художественной гимнастике.

9. Верратти сравнил Иско с Месси. Лионелю его слова не понравятся.

10. На Евробаскете-2017 Украина выиграла у Грузии, Литва победила Италию.

11. Новости киберспорта: Gambit выиграл летний сплит Континентальной лиги. Победители заработали 1,5 миллиона рублей.

Цитата дня. Арсен Венгер: «ФФП нужно отменить. Когда целая страна владеет клубом, нет ничего невозможного».