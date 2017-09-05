Фабио Мальдонадо хочет провести боксерский бой c Денисом Лебедевым

Бывший боец UFC Фабио Мальдонадо после победы на турнире Fight Nights Global 73 заявил о желании провести бой против чемпиона мира по боксу россиянина Дениса Лебедева.

Напомним, Мальдонадо не раз выходил на профессиональный боксерский ринг в официальных поединках.

«Моя статистика в боксе 25-0. Думаю, мы могли бы провести бой с Денисом Лебедевым за титул», – заявил бразилец.