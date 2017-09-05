Фабио Мальдонадо хочет провести боксерский бой c Денисом Лебедевым
Бывший боец UFC Фабио Мальдонадо после победы на турнире Fight Nights Global 73 заявил о желании провести бой против чемпиона мира по боксу россиянина Дениса Лебедева.
Напомним, Мальдонадо не раз выходил на профессиональный боксерский ринг в официальных поединках.
«Моя статистика в боксе 25-0. Думаю, мы могли бы провести бой с Денисом Лебедевым за титул», – заявил бразилец.
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