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    Фабио Мальдонадо хочет провести боксерский бой c Денисом Лебедевым

    Теги Денис Лебедев бокс Фабио Мальдонадо

    Бывший боец UFC Фабио Мальдонадо после победы на турнире Fight Nights Global 73 заявил о желании провести бой против чемпиона мира по боксу россиянина Дениса Лебедева.

    Напомним, Мальдонадо не раз выходил на профессиональный боксерский ринг в официальных поединках.

    «Моя статистика в боксе 25-0. Думаю, мы могли бы провести бой с Денисом Лебедевым за титул», – заявил бразилец.

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