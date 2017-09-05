Рублев вышел в 1/4 финала US Open, Россия в плей-офф Евробаскета, 6-я победа СКА и другие новости дня

1. 19-летний россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Надалем. Дарья Касаткина выбыла в четвертом круге, не сумев победить Кайю Канепи.

2. На Евробаскете-2017 Россия одержала победу над Бельгией (76:67) и вышла в плей-офф.

3. СКА в гостях забросил 5 шайб «Спартаку», выиграв 6-й матч подряд, и другие результаты игрового дня КХЛ.

4. Англия одолела Словакию, Германия забила 6 мячей Норвегии и остальные матчи квалификации ЧМ-2018.

6. Медиацентр у стадиона «Крестовский» перенесут за 400 млн рублей. А вы думали, там все, что ли?

7. НХЛ. «Питтсбург» включился в борьбу за Зарипова.

8. Ла Лига попросила УЕФА начать расследование в отношении «Ман Сити» и «ПСЖ». УЕФА ответил, что в отношении «Сити» расследование не идет.

9. Глава независимой антидопинговой комиссии (WADA) Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте.

10. ЦСКА включил 23 футболиста в заявку на Лигу чемпионов, «Спартак» заявил Зобнина, Рошу и Нимели.

11. «Герта» – «Вердер». Матч бундеслиги впервые в истории рассудит женщина-арбитр. 10 сентября, не пропустите.

12. Первый канал не планирует бороться за показ чемпионата России. Как насчет ФНЛ?

13. Минприроды РФ предложил «Зениту» взять под опеку краснокнижного манула, «Спартаку» – кречета.

Цитата дня. «Футболисты – последние люди, которых стоит винить за то, что им столько платят». Эрик Дайер про бабки.