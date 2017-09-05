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    Александр Григорян: «Нам объявили, что «Арарат» закрывается»

    Теги второй дивизион Александр Григорян кризис Арарат Москва

    Главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил, что клуб прекратит свое существование.

    – Правда, что «Арарат» закрывается?

    – Да. Нам об этом объявили…

    – Матч с «Рязанью» станет последним?

    – Вероятнее всего, он станет последней игрой.

    – Нет денег?

    – Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!

    – Как в такой обстановке готовиться к матчу с «Рязанью»?

    – Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово «мужчина». Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды «Арарат». А дальше я уже скажу все на пресс-конференции, – сказал Григорян.

    Ранее клуб покинул президент Валерий Оганесян. Он вывел со счетов «Арарата» 20 миллионов рублей.

    «Арарат» обрел профессиональный статус этим летом, в составе команды выступают такие игроки, как Роман Павлюченко, Марат Измайлов и другие.

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