Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Сочи» победил «Нефтехимик» в основное время, проигрывая 0:3 в первом периоде

    Теги Нефтехимик КХЛ Сочи

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду победил «Нефтехимик» (5:3).

    Сочинцы в первом периоде пропустили три шайбы в течение 51 секунды. Однако, уступая 0:3, до окончания игры команда успела забить в ворота соперника пять шайб подряд, три из которых – в третьем периоде.

    Напомним, до этого в Уфе команда Сергея Зубова проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 3:11, а через день в Казани победила «Ак Барс» – 5:0.

    Опрос

    После такого поражения Зубова - в отставку?

    699 голосов
    • Да
      26%
    • Нет
      74%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться