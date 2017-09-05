«Сочи» победил «Нефтехимик» в основное время, проигрывая 0:3 в первом периоде

В очередном матче регулярного чемпионата «Сочи» на домашнем льду победил «Нефтехимик» (5:3).

Сочинцы в первом периоде пропустили три шайбы в течение 51 секунды. Однако, уступая 0:3, до окончания игры команда успела забить в ворота соперника пять шайб подряд, три из которых – в третьем периоде.

Напомним, до этого в Уфе команда Сергея Зубова проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 3:11, а через день в Казани победила «Ак Барс» – 5:0.