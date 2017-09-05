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    Базаревич о поражении от Латвии: «Никто не говорил, что всех вынесем на Евробаскете»

    Теги Сергей Базаревич сборная России сборная Латвии Евробаскет-2017

    Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от Латвии (69:84) в матче Евробаскета.

    – Провели лучшую и худшую половину на этом турнире в матче против сборной Латвии.

    - Почему произошел резкий спад во второй половине?

    – Нам только предстоит выяснить, сейчас у меня нет точного ответа. Видимо, где- то подустали, не смогли выдержать ментально.

    Но никто не говорил, что всех вынесем. Турнир сложный, с равными командами.

    Жаль, что упустили шанс занять первое место в группе уже сегодня, но такая вероятность сохраняется, – заявил Базаревич.

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