Базаревич о поражении от Латвии: «Никто не говорил, что всех вынесем на Евробаскете»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от Латвии (69:84) в матче .

– Провели лучшую и худшую половину на этом турнире в матче против сборной Латвии.

- Почему произошел резкий спад во второй половине?

– Нам только предстоит выяснить, сейчас у меня нет точного ответа. Видимо, где- то подустали, не смогли выдержать ментально.

Но никто не говорил, что всех вынесем. Турнир сложный, с равными командами.

Жаль, что упустили шанс занять первое место в группе уже сегодня, но такая вероятность сохраняется, – заявил Базаревич.