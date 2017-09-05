Базаревич о поражении от Латвии: «Никто не говорил, что всех вынесем на Евробаскете»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от Латвии (69:84) в матче Евробаскета.
– Провели лучшую и худшую половину на этом турнире в матче против сборной Латвии.
- Почему произошел резкий спад во второй половине?
– Нам только предстоит выяснить, сейчас у меня нет точного ответа. Видимо, где- то подустали, не смогли выдержать ментально.
Но никто не говорил, что всех вынесем. Турнир сложный, с равными командами.
Жаль, что упустили шанс занять первое место в группе уже сегодня, но такая вероятность сохраняется, – заявил Базаревич.
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